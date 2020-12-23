Кабмин упростил предоставление жилья переселенцам и отменил привязку к учету

Кабинет министров Украины упростил условия предоставления жилья вынужденными переселенцам. В частности, отменена привязка к месту учета.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Сообщается, что теперь переселенцы смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется соответствующий фонд. Ранее можно было получить жилье только по месту, где переселенец находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у переселенца нет возможности забрать его лично. Также предусматривается, что органы местной власти будут определять дополнительные критерии предоставления жилья.

Напомним, по официальным данным, около половины зарегистрированных переселенцев проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Общее число зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн.

Ранее сообщалось, что переселенцев освободили от туристического сбора за временное жилье.