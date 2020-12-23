ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін спростив надання житла переселенцям і скасував прив'язку до обліку

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України спростив умови надання житла вимушеним переселенцям. Зокрема, скасовано прив'язку до місця обліку.

Популярні новини

Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Повідомляється, що тепер переселенці зможуть отримувати житло в будь-якому населеному пункті, де є відповідний фонд. Раніше можна було отримати житло тільки за місцем, де переселенець знаходиться протягом року на обліку в Єдиній інформаційній базі даних.

Крім того, розширено перелік громадян, яким можуть вручити ордер на житло, якщо у переселенця немає можливості забрати його особисто. Також передбачається, що органи місцевої влади будуть визначати додаткові критерії надання житла.

Нагадаємо, за офіційними даними, близько половини зареєстрованих переселенців проживають в окремих районах Донецької і Луганської областей. Загальне число зареєстрованих переселенців становить близько 1,5 млн.

Раніше повідомлялося, що переселенців звільнили від туристичного збору за тимчасове житло.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України переселенцыжилье