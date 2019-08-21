Правительство упростило получение помощи на детей

Многодетные семьи смогут претендовать на выплаты, предоставив простую справку о статусе многодетной семьи
Кабинет министров Украины упростил получение государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, соответствующим постановлением предусмотрена выплата за прошедший период пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство, в случае несвоевременного обращения опекуна или попечительство по уважительным причинам.
Документом предоставляется право получения пособия на детей из многодетной семьи на основании справки об установлении статуса многодетной семьи и ребенка из такой семьи в случае отсутствия соответствующего удостоверения.
Также совершенствуется порядок приема заявлений для назначения некоторых видов госпомощи уполномоченными лицами объединенными территориальными общинами, нормируется обмен данными о получении (неполучении) пенсии.
Кроме того, отменяется норма, предусматривающая обмен информацией о лицах с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которые находятся на полном государственном обеспечении или стационарном лечении.
Напомним, Минсоцполитики в апреле отмечало, что для оформления пособия на ребенка необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно.
Как писало РБК-Украина ранее, в марте правительства решило ввести с 1 апреля ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более детей в возрасте до 6 лет.