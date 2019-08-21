Правительство упростило получение помощи на детей

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Многодетные семьи смогут претендовать на выплаты, предоставив простую справку о статусе многодетной семьи

Кабинет министров Украины упростил получение государственной помощи на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Соответствующее решение правительство приняло в ходе заседания в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, соответствующим постановлением предусмотрена выплата за прошедший период пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, в случае несвоевременного обращения опекуна или попечительство по уважительным причинам.

Документом предоставляется право получения пособия на детей из многодетной семьи на основании справки об установлении статуса многодетной семьи и ребенка из такой семьи в случае отсутствия соответствующего удостоверения.

Также совершенствуется порядок приема заявлений для назначения некоторых видов госпомощи уполномоченными лицами объединенными территориальными общинами, нормируется обмен данными о получении (неполучении) пенсии.

Кроме того, отменяется норма, предусматривающая обмен информацией о лицах с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которые находятся на полном государственном обеспечении или стационарном лечении.

Напомним, Минсоцполитики в апреле отмечало, что для оформления пособия на ребенка необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, без которого оформить помощь будет невозможно.

Как писало РБК-Украина ранее, в марте правительства решило ввести с 1 апреля ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более детей в возрасте до 6 лет.