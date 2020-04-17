Кабмин упростил подачу документов для получения вознаграждения героям Украины

Кабинет министров упростил порядок представления документов для выплаты одноразового денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание герой Украины или членам их семей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

Указано, что КМУ отменил требование о предоставлении оригиналов документов для сверки.

"Решением правительства введена возможность подачи заявления и копий документов по почте, что не потребует непосредственного контакта заявителей с работниками органов социальной защиты населения и будет способствовать предотвращению распространения коронавируса COVID-19 среди населения Украины", - указано в сообщении.

Следует отметить, что правительство 26 февраля 2020 года приняло постановление "Об утверждении порядка выплаты одноразового денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", что позволит выплатить денежное вознаграждение более 207 Героям Украины.

"Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание герой Украины. В 2020 году оно составит 105,1 тыс. грн", - информируют в Минсоцполитики.

Напомним, в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, дающий возможность присвоить звание герой Украины иностранцам. Внесение соответствующих изменений в законодательство было инициировано по результатам встречи президента с семьями Героев Небесной Сотни.

Как писало РБК-Украина, парламент принял за основу и в целом законопроект №6174 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" ЗУ "О государственных наградах Украины" о присвоении звания герой Украины". Документ поддержали 235 нардепов.