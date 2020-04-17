Уряд спростив подання документів для отримання винагороди героям України

Кабінет міністрів спростив порядок подання документів для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким надано звання герой України або членам їх сімей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

Вказано, що КМУ скасував вимогу про надання оригіналів документів для звірки.

"Рішенням уряду запроваджено можливість подання заяви та копій документів поштою, що не потребуватиме безпосереднього контакту заявників з працівниками органів соціального захисту населення та сприятиме запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19 серед населення України", - вказано у повідомленні.

Слід зазначити, що уряд 26 лютого 2020 року прийняв постанову "Про затвердження порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким надано звання герой України за здійснення визначного геройського вчинку", що дозволить виплатити грошову винагороду понад 207 Героям України.

"Грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому надане звання герой України. У 2020 році вона становитиме 105,1 тис. грн", - інформують у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко підписав закон, що дає можливість надати звання герой України іноземцям. Внесення відповідних змін до законодавства було ініційоване за результатами зустрічі президента з родинами Героїв Небесної Сотні.

Як писало РБК-Україна, парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №6174 "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" ЗУ "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання герой України". Документ підтримали 235 нардепів.