Кабмин упростил импорт овощей, фруктов, чая, кофе и семян

Кабинет министров для обеспечения продовольственной безопасности упростил импорт продовольственных товаров. Это касается овощей, фруктов, чая, кофе и семян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Постановлением также предусмотрена отмена обязательности перемещения по территории Украины импорта, в т.ч. семян, в сопровождении карантинного сертификата.

В эти группы входят:

Постановлением предусмотрено упрощении фитосанитарного контроля импорта товаров, относящихся к группам 07 - 12 согласно УКТ ВЭД, путем проведения исключительно инспектирования без отбора образцов и фитосанитарной экспертизы (анализов).

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