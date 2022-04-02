RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд спростив імпорт овочів, фруктів, чаю, кави та насіння

Фото: продовольчі товари буде імпортувати простіше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів для забезпечення продовольчої безпеки спростив імпорт продовольчих товарів. Це стосується овочів, фруктів, чаю, кави та насіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Постановою передбачено спрощення фітосанітарного контролю імпорту товарів, які належать до груп 07- 12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).

До цих груп входять:

  • Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби
  • Група 08 Їстівні плоди та горіхи;
  • Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощі
  • Група 10 Зернові культури
  • Група 11 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості; солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина
  • Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж

Постановою також передбачено скасування обов’язковості переміщення територією України імпорту, у т. ч. насіння, у супроводі карантинного сертифіката.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України