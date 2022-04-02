Уряд спростив імпорт овочів, фруктів, чаю, кави та насіння

Кабінет міністрів для забезпечення продовольчої безпеки спростив імпорт продовольчих товарів. Це стосується овочів, фруктів, чаю, кави та насіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Постановою передбачено спрощення фітосанітарного контролю імпорту товарів, які належать до груп 07- 12 згідно з УКТ ЗЕД, шляхом проведення виключно інспектування без відбору зразків та фітосанітарної експертизи (аналізів).
До цих груп входять:
Постановою також передбачено скасування обов’язковості переміщення територією України імпорту, у т. ч. насіння, у супроводі карантинного сертифіката.
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