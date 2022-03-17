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Кабмин упростил доступ сельхозпроизводителей к топливу

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Украина, Четверг 17 марта 2022 17:53
Кабмин упростил доступ сельхозпроизводителей к топливу Фото: топливо стало более доступным сельхозпроизводителям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял ряд решений, облегчающих доступ производителей сельхозпродукции к топливу, пестицидам и агрохимикатам в условиях военного положения. О деталях рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Относительно горючего

"Разрешен ввод в оборот бензина и дизельного топлива экологических классов Евро3 и Евро4. Упрощено прохождение таможенных процедур для поставки нефтепродуктов. Благодаря этому будет привлечен дополнительный ресурс топлива для нужд с/х производителей", - сообщил министр.

По его словам, кроме того, сегодня президент Украины подпишет закон об отмене акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20 % до 7 % (№ 7137-д).

Относительно пестицидов и агрохимикатов

По словам Лещенко, правительство упростило условия их перевозки автомобильным транспортом. Продлен также срок действия допусков на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и агрохимикатами. Эта норма распространяется на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

"Упрощается исключительно процесс получения лицензии - все вопросы безопасности транспортировки и качества пестицидов и удобрений будут соблюдены на должном уровне", - сказал министр.

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Кабинет Министров Украины
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