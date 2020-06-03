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Зеленский готов защищать иностранных арендаторов после запуска рынка земли

Новости » Политика     03.06.2020 - 16:34
Зеленский готов защищать иностранных арендаторов после запуска рынка земли
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский выступил за сохранения договоров длительной аренды

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за сохранение долгосрочной аренды после запуска рынка земли. Речь идет о договорах с иностранными компаниями.

Об этом он заявил на встрече с бизнесом в Хмельницкой области.

Зеленский отметил, что вопрос продажи земли иностранцам - достаточно болезненный.

"Правильно, чтобы у всех была возможность, конечно же, покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны тоже знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании. Потому что, вы же сами говорите о равных условиях. А иностранные компании имеют условия совершенно другие", - отметил президент.

Он также отметил, что сначала необходимо предложить украинским фермерам дешевые кредиты под 2% на покупку земли.

"Тогда мы сможем открыть рынок для всех. Но при этом, мы готовы защищать договора длительной аренды и иностранные компании, которые давно уже на нашем рынке", - добавил Зеленский.

По его словам, нужно сделать еще много вещей, пока заработает рынок земли и будут готовы кадастры.

"Я думаю, здесь на уровне местной власти, по крайней мере, на уровне губернаторов нам можно сразу сигнализировать, если вы чувствуете какие-то проблемы. Просто чтобы оставалась длительная аренда", - подчеркнул президент.

Напомним, весной 2020 года был принят закон о рынке земли, согласно которому будет снят многолетний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

При этом, согласно закону, иностранные компании и физические лица смогут покупать землю, если украинцы поддержат это на референдуме.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийРынок землииностранцы
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