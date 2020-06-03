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Кабмін спрощує реєстрацію земділянок: що зміниться

Новини » Політика     03.06.2020 - 16:50
Кабмін спрощує реєстрацію земділянок: що зміниться
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

З 10 червня в Україні стартує відповідний пілотний проект

Кабінет міністрів спрощує реєстрацію земельних ділянок в Україні. З 10 червня запускається відповідний пілотний проект.

Про це повідомляє урядовий портал.

У середу у ході засідання уряду глава Кабміну Денис Шмигаль представив постанову щодо електронних послуг Держгеокадастру. Документ має зробити роботу відомства більш прозорою та доступною для людей.

"Пропонуємо розшити принцип екстериторіальності на отримання послуги щодо реєстрації земельної ділянки. Мається на увазі, що громадянин звертається за отриманням послуги за місцем реєстрації, а розглядається заявка в органі іншої області України", - зазначив глава уряду.

За його словами, таким чином усувається зв'язок між отримувачем послуги та надавачем.

"Це можна буде зробити швидше та зручніше (в електронній формі та протягом 7 днів замість 14 днів). З 10 червня пропонуємо запустити цей пілотний проект. Це має ліквідувати корупцію та зробити послуги щодо реєстрації земельної ділянки зручними", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, до Конституційного суду України надійшло ще одне подання про скасування закону про ринок землі.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський виступає за збереження довгострокової оренди після запуску ринку землі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЗемельные участкирегистрация
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