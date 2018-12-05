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Кабмин улучшил механизм использования средств на новый корпус "Охматдета"

Новости » Политика    05.12.2018 - 15:11
Кабмин улучшил механизм использования средств на новый корпус "Охматдета"
Фото: детская больница "Охматдет" (РБК-Украина)

Правительство пытается ускорить открытие нового корпуса "Охматдета"

Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм использования средств на строительство нового корпуса детской больницы "Охматдет". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство утвердило новую редакцию порядка использования средств на строительство нового корпуса больницы. Предполагается, что это позволит урегулировать механизм расходования государственных денег для обеспечения выполнения закона о бюджете-2018, устранить определенные технические препятствия, которые задерживают строительство, а также обеспечить своевременное завершение монтажных работ и открыть новый корпус "Охматдета".

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Япония передала "Охматдету" диагностическое оборудование на сумму 24,6 млн гривен. В Минздраве отметили, что предоставленные приборы позволят проводить более высокоточные исследования.

Отметим, год назад премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что первая очередь обновленного комплекса детской клинической больницы "Охматдет" уже в 2018 году начнет принимать пациентов.


 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОхматдетбольница
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