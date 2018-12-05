Кабмін поліпшив механізм використання коштів на новий корпус "Охматдиту"

Фото: дитяча лікарня "Охматдит" (РБК-Україна)

Уряд намагається прискорити відкриття нового корпусу "Охматдиту"

Кабінет міністрів України вдосконалив механізм використання коштів на будівництво нового корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд затвердив нову редакцію порядку використання коштів на будівництво нового корпусу лікарні. Передбачається, що це дасть змогу врегулювати механізм витрачання державних грошей для забезпечення виконання закону про бюджет-2018, усунути певні технічні перешкоди, які затримують будівництво, а також забезпечити своєчасне завершення монтажних робіт і відкрити новий корпус "Охматдиту".

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія передала "Охматдиту" діагностичне обладнання на суму 24,6 млн гривень. У МОЗ зазначили, що надані прилади дозволять проводити більш високоточні дослідження.

Зазначимо, рік тому премьер-міністр Володимир Гройсман обіцяв, що перша черга оновленого комплексу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" вже в 2018 році почне приймати пацієнтів.