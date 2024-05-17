Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення даних в ТЦК для українців за кордоном

Українські чоловіки, що наразі перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну.

За результатами уточнення облікових даних, особа автоматично отримує відомості з Реєстру чи військовообліковий документ в електронній формі.

Після чого необхідно внести свої дані разом з відомостями про:

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника на електронний пристрій та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію з використанням електронного підпису.

Кабмін прийняв постанову про реалізацію експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця, за рішенням МЗС України, закордонні дипломатичні установи припинили надавати консульські послуги чоловікам призовного віку.

Детальніше про обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Однак, сьогодні, 17 травня, в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що закордонні українські дипломатичні установи з 18 травня відновлять прийом заяв на вчинення консульських дій чоловікам призовного віку. Однак є нюанс.

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