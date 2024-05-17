Кабмин принял решение об обновлении данных в ТЦК для украинцев за рубежом
Украинские мужчины, которые сейчас находятся за рубежом, смогут обновить свои данные в ТЦК онлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей.
Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.
Как обновить данные находясь за границей
Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника на электронное устройство и пройти электронные идентификацию и аутентификацию с использованием электронной подписи.
После чего необходимо внести свои данные вместе со сведениями о:
- фамилия,
- собственное имя и отчество,
- дату рождения,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- серию или номер паспорта гражданина Украины
В дальнейшем внесенные данные автоматически передаются в Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов средствами электронного кабинета.
Что происходит после обновления данных
По результатам уточнения учетных данных, человек автоматически получает сведения из Реестра или военно-учетный документ в электронной форме.
Напомним, в конце прошлого месяца, по решению МИД Украины, зарубежные дипломатические учреждения перестали предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста.
Детальнее об ограничении консульских услуг для мужчин за рубежом - можно узнать в материале РБК-Украина.
Однако сегодня, 17 мая, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что зарубежные украинские дипломатические учреждения с 18 мая возобновят прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста. Однако есть нюанс.
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