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Кабмін удосконалив онлайн-рекрутинг до армії: що змінилось

Фото: Кабмін удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів удосконалив порядок рекрутингу до армії в електронній формі. Відтепер після надходження заяви від громадянина військова частина повинна протягом робочого ухвалити рішення щодо нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

 

Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі.

Зокрема, військова частина після надходження заяви від громадянина повинна протягом робочого дня провести співбесіду з ним та ухвалити рішення щодо прийому на військову службу за контрактом.

"Передбачено, що військова частина, вибрана особою, протягом одного робочого дня з моменту надходження з використанням рекрутингової платформи заяви проводить уточнення намірів особи щодо укладення контракту про проходження військової служби, зокрема, шляхом проведення співбесіди, та приймає рішення щодо прийому особи на військову службу за контрактом", - повідомив він.

Про ухвалене рішення, за словами представника Кабміну, військова частина має повідомити особу із використанням рекрутингової платформи, у день його ухвалення.

У випадку рішення про прийняття особи на військову службу за контрактом з такою особою за її бажанням укладається контракт про проходження громадянами України військової служби.

У випадку рішення про відмову у прийнятті особи на військову службу за контрактом особі - повідомляється причина такої відмови.

 

Нагадаємо, що від минулого року в Україні створено центри рекрутингу української армії. Це пілотний проєкт Міністерства оборони України, покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян на військову службу.

В центрах рекрутери надають інформацію щодо вакансій, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі.

Ба більше, минулого місяця Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн рекрутинг до підрозділів операторів безпілотників у застосунку “Дія”.

Учасниками проєкту можуть стати громадяни України віком від 18 до 55 років.

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