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Кабмин в течение трех дней решит вопрос бесперебойной поставки газа, - Данилов

Автор: Сергей Пышкин

Кабинету министров поручено принять меры по бесперебойному снабжению газа. Вопрос будут решать в течение следующих трех дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам Данилова, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.

"Кабмину поручено в течение 3 дней принять меры для установления механизма бесперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", - заявил Данилов.

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КиевСНБОАлексей Данилов