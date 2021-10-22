Кабмин в течение трех дней решит вопрос бесперебойной поставки газа, - Данилов

Кабинету министров поручено принять меры по бесперебойному снабжению газа. Вопрос будут решать в течение следующих трех дней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.
По словам Данилова, Кабинет министров решит вопрос об установлении механизма бесперебойного снабжения газа.
"Кабмину поручено в течение 3 дней принять меры для установления механизма бесперебойного, без права отключения поставки газа бытовым потребителям, бюджетным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям", - заявил Данилов.