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Кабмін створив Центр авіації СБУ

Ілюстративне фото: у СБУ створили Центр авіації (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України під час засідання погодив створення Центру авіації Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За словами Мельничука, запропонувала створити бюджетну установу "Центр авіації СБУ" сама Служба безпеки та направила свою ініціативу уряду.

Більш детальних подробиць щодо Центру авіації Мельничук не розкрив.

 

Участь СБУ у захисті України

Нагадаємо, Служба безпеки України бере активну участь у захисті нашої країни від російського вторгнення. Зокрема, бійці Служби неодноразово атакували російські судна у Чорному морі за допомогою дронів.

Зокрема, 15 вересня минулого року джерела РБК-Україна розповіли, що співробітники СБУ підбили дронами російський ракетний корабель "Самум" у Криму.

Також нещодавно СБУ показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 одиниць цього зразка.

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