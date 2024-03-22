Кабмін створив Центр авіації СБУ

Участь СБУ у захисті України

Нагадаємо, Служба безпеки України бере активну участь у захисті нашої країни від російського вторгнення. Зокрема, бійці Служби неодноразово атакували російські судна у Чорному морі за допомогою дронів.

Зокрема, 15 вересня минулого року джерела РБК-Україна розповіли, що співробітники СБУ підбили дронами російський ракетний корабель "Самум" у Криму.

Також нещодавно СБУ показала тестування першого дрону Sea Baby із тих, на які донатили українці. Загалом зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 одиниць цього зразка.

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