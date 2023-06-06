ua ru
Вт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін створив штаб по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Новость на русском →
Вівторок 06 червня 2023 21:00
Кабмін створив штаб по ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів України створив спецкомісію, яка буде займатися ліквідацією наслідків підриву Каховської ГЕС. Керівником призначено главу МВС Ігоря Клименка.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, у штаб також увійшли міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

"Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. 1500 будинків підтоплено. Ми розгорнули в Херсоні три евакуаційні пункти. Залучаємо додаткові сили ДСНС. Евакуація продовжується", - розповів Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на вівторок, 6 червня, російські окупанти вчинили новий теракт проти України. РФ за допомогою мін підірвала Каховську ГЕС. Пропаганда Кремля почала звинувачувати Україну в нібито обстрілі дамби, проте українські чиновники спростували подібні фейки.

Внаслідок російської атаки у Херсонській області може затопити близько 80 населених пунктів. З самого ранку в області відбувається евакуація місцевих мешканців.

Детальніше про ситуацію в Херсонській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Евакуація, загроза для півдня та проблеми з водою: наслідки підриву Каховської ГЕС для України
Евакуація, загроза для півдня та проблеми з водою: наслідки підриву Каховської ГЕС для України
DAILY
Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет