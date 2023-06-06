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Кабмин создал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

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Вторник 06 июня 2023 21:00
Кабмин создал штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет Министров Украины создал спецкомиссию, которая будет заниматься ликвидацией последствий подрыва Каховской ГЭС. Руководителем назначен глава МВД Игорь Клименко.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

По его словам, в штаб также вошли министры, их заместители, руководители центральных органов исполнительной власти, представители госпредприятий.

"Эвакуация людей из подтопленных населенных пунктов. Уровень воды поднялся уже более чем на три метра. 1500 домов подтоплено. Мы развернули в Херсоне три эвакуационных пункта. Привлекаем дополнительные силы ГСЧС. Эвакуация продолжается", - рассказал Шмыгаль.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты совершили новый теракт против Украины. РФ с помощью мин подорвала Каховскую ГЭС Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.

В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области проходит эвакуация местных жителей.

Детальнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина .

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