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Кабмін створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи в Броварах

Фото: Кабмін створив комісію з розслідування причин авіакатастрофи в Броварах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України утворив урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи гелікоптера в Броварах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кабмін затвердив персональний склад урядової комісії з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Бровари Київської області.

"Доручено урядовій комісії подати КМУ до 18.02.2023 звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та вжиті заходи", - заявили в Кабміні.

Також рішенням кабінету міністрів Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами було рекомендовано провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи.

Нагадаємо, В результаті автокатастрофи в Броварах, що відбулась 18 січня загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом, через падіння гелікоптера загинули 14 осіб, з них одна дитина.

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Кабінет Міністрів УкраїниБровари