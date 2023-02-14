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Кабмін створить робочу групу з питань гуманітарного розмінування: хто її очолив

Фото: перший віцепрем'єр Юлія Свириденко (facebook.com yulia svyrydenko)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні,14 лютого, Кабінет міністрів України має створити Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра України Дениса Шмигаля.

"Ми рухаємось у напрямку створення Центру гуманітарного розмінування, який дозволить системно підійти до цього завдання", - заявив Шмигаль.

Він повідомив, що Міжвідомчу робочу групу з питань гуманітарного розмінування очолить перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко, вона ж міністр економіки. За словами Шмигаля, основним завданням цієї групи буде координація всіх органів влади.

"А також (створення групи - ред.) фактично визначення стратегії та дорожньої карти, за якою ми будемо рухатися", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, днями Шмигаль повідомляв, що в Україні створять центр гуманітарного розмінування.

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Денис Шмигаль