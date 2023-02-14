Кабмин создаст рабочую группу по гуманитарному разминированию: кто ее возглавил

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Мы двигаемся в направлении создания Центра гуманитарного разминирования, который позволит системно подойти к этой задаче", - заявил Шмигаль.

Он сообщил, что Межведомственную рабочую группу по вопросам гуманитарного разминирования возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко, она же министр экономики. По словам Шмыгаля, основной задачей этой группы будет координация всех органов власти.

"А также (создание группы – ред.) фактически определение стратегии и дорожной карты, по которой мы будем двигаться", - подчеркнул премьер.