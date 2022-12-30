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Кабмін створить міжнародний реєстр збитків від війни

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна разом із міжнародними партнерами створює кілька реєстрів збитків від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Спільно із Світовим банком та Європейською комісією наш уряд провів першу верифіковану оцінку коштів, необхідних на відновлення. Станом на червень це було 350 млрд доларів, а до кінця року виходимо на суму вже понад 700 млрд доларів", - зазначив прем'єр-міністр.

За його словами, уряд вже запустив низку реєстрів для збору даних про завдані Росією збитки. Також Кабмін розпочав процес створення міжнародного реєстру збитків.

"Більш того, ми визначили концепцію механізму компенсацій Україні збитків, завданих російською агресією, яка базуватиметься на багатосторонній міжнародній угоді. Ми змусимо Росію заплатити. Ми зробимо все, щоб конфіскувати заморожені на Заході сотні мільярдів доларів і направити їх на відновлення нашої держави", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що сумарна пряма і непряма фінансова шкода сільському господарству від війни Росії в Україні тільки за 2022 рік може становити близько 40 млрд доларів.

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