Кабмин создаст международный реестр убытков от войны

Украина совместно с международными партнерами создает несколько реестров убытков от российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Совместно с Всемирным банком и Европейской комиссией наше правительство провело первую верифицированную оценку средств, необходимых на восстановление. По состоянию на июнь это было 350 млрд долларов, а к концу года выходим на сумму уже более 700 млрд долларов", - отметил премьер-министр.
По его словам, правительство уже запустило ряд реестров для сбора данных о нанесенном Россией ущербе. Также Кабмин начал процесс создания международного реестра убытков.
"Более того, мы определили концепцию механизма компенсаций Украине ущерба, нанесенного российской агрессией, который будет базироваться на многостороннем международном соглашении. Мы заставим Россию заплатить. Мы сделаем все, чтобы конфисковать замороженные на Западе сотни миллиардов долларов и направить их на восстановление нашего государства", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, что суммарный прямой и косвенный финансовый ущерб сельскому хозяйству от войны России в Украине только за 2022 год может составить около 40 млрд долларов.
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