Кабмин после Степанова уволил двух его замов

После увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения на заседании Кабинета министров уволили двух его замов. До этого новый министр Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства Минздрава.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабинет министров распорядился уволить Светлану Шаталову с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию), а также Игоря Иващенко - с должности замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Что касается других кадровых вопросов, то Кабмин назначил нового главу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.