UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Кабмін спротив утилізацію боєприпасів, дозволив використовувати мобільні комплекси

Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабмін дозволив переробляти боєприпаси за допомогою мобільних комплексів. Тепер це можна буде робити безпосередньо на місцях розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, близько до 20% боєприпасів у зонах бойових дій не спрацьовують. У зв'язку з цим було розроблено механізм, який допоможе не лише утилізовувати їх, але й перетворити процес на користь для нашого війська.

"Кабмін дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування. Це дозволить отримувати цінні продукти переробки для потреб Сил оборони", - додав він. 

Розмінування в Україні

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України були забруднені мінами, але державні служби поступово працюють над їх розмінуванням.

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що приблизно 30% фахівців у цій галузі складають жінки, і уряд планує збільшити їхню участь у розмінуванні.

Крім того, Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму для розмінування в Україні, виділивши на ці цілі 2 мільйони євро.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРустем Умєров