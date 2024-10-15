Кабмін спротив утилізацію боєприпасів, дозволив використовувати мобільні комплекси
Кабмін дозволив переробляти боєприпаси за допомогою мобільних комплексів. Тепер це можна буде робити безпосередньо на місцях розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.
За словами Умєрова, близько до 20% боєприпасів у зонах бойових дій не спрацьовують. У зв'язку з цим було розроблено механізм, який допоможе не лише утилізовувати їх, але й перетворити процес на користь для нашого війська.
"Кабмін дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування. Це дозволить отримувати цінні продукти переробки для потреб Сил оборони", - додав він.
Розмінування в Україні
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України були забруднені мінами, але державні служби поступово працюють над їх розмінуванням.
Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що приблизно 30% фахівців у цій галузі складають жінки, і уряд планує збільшити їхню участь у розмінуванні.
Крім того, Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму для розмінування в Україні, виділивши на ці цілі 2 мільйони євро.
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