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Кабмін спротив утилізацію боєприпасів, дозволив використовувати мобільні комплекси

Вівторок 15 жовтня 2024 15:35
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Кабмін спротив утилізацію боєприпасів, дозволив використовувати мобільні комплекси Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабмін дозволив переробляти боєприпаси за допомогою мобільних комплексів. Тепер це можна буде робити безпосередньо на місцях розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

За словами Умєрова, близько до 20% боєприпасів у зонах бойових дій не спрацьовують. У зв'язку з цим було розроблено механізм, який допоможе не лише утилізовувати їх, але й перетворити процес на користь для нашого війська.

"Кабмін дозволив переробляти вибухонебезпечні предмети за допомогою мобільних комплексів безпосередньо на місцях розмінування. Це дозволить отримувати цінні продукти переробки для потреб Сил оборони", - додав він.

Розмінування в Україні

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії значні території України були забруднені мінами, але державні служби поступово працюють над їх розмінуванням.

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що приблизно 30% фахівців у цій галузі складають жінки, і уряд планує збільшити їхню участь у розмінуванні.

Крім того, Європейський Союз запускає нову гуманітарну програму для розмінування в Україні, виділивши на ці цілі 2 мільйони євро.

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Міністерство оборони України Рустем Умєров
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