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Кабмин упростил утилизацию боеприпасов, разрешил использовать мобильные комплексы

Вторник 15 октября 2024 15:35
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Кабмин упростил утилизацию боеприпасов, разрешил использовать мобильные комплексы Фото: Рустем Умеров, глава Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабмин разрешил перерабатывать боеприпасы с помощью мобильных комплексов. Теперь это можно будет делать непосредственно на местах разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.

По словам Умерова, около 20% боеприпасов в зонах боевых действий не срабатывают. В связи с этим был разработан механизм, который поможет не только утилизировать их, но и превратить процесс в пользу для нашей армии.

"Кабмин разрешил перерабатывать взрывоопасные предметы с помощью мобильных комплексов непосредственно на местах разминирования. Это позволит получать ценные продукты переработки для нужд Сил обороны", - добавил он.

Разминирование в Украине

В результате полномасштабного вторжения России значительные территории Украины были загрязнены минами, но государственные службы постепенно работают над их разминированием.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что около 30% специалистов в этой области составляют женщины, и правительство планирует увеличить их участие в разминировании.

Кроме того, Европейский Союз запускает новую гуманитарную программу для разминирования в Украине, выделив на эти цели 2 миллиона евро.

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Министерство обороны Украины Рустем Умеров
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