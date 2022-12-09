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Кабмін спростив встановлення спецсигналів на авто. Але не для всіх

Фото: Кабмін схвалив використання помаранчевих мигалок на автомобілях без спецдозвіл (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, які дозволяють встановлення та використання проблискових маячків помаранчевого кольору на автомобілях.

Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Використовувати помаранчеві проблискові маячки зможуть водії автомобілів спеціального та спеціалізованого призначення, дорожньо-експлуатаційних служб, а також на транспортних засобах із розпізнавальним знаком "Діти".

Згідно з рішенням Кабміну, це питання не потребуватиме узгодження з територіальним органом щодо надання сервісних послуг МВС.

Нагадаємо, що в Україні з 5 грудня запрацював експериментальний проект "ЄЧерга", який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам.

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