Кабмін спростив поставку військових товарів через митницю: що змінилось

Кабінет міністрів підтримав постанову щодо спрощення поставок військових товарів через митний кордон України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.
Постанова "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1057" передбачає безперешкодне переміщення військових товарів через усі відкриті пункти пропуску державного кордону, у тому ж числі й тих товарів, які надходять від держав-партнерів.
Також підприємства, які забезпечують обороноздатність країни, зможуть:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міністерство оборони України тим часом суттєво спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки.
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