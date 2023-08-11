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Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: що змінилось

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П'ятниця 11 серпня 2023 18:20
Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: що змінилось Фото: Кабмін спростив імпорт комплектуючих для військової техніки: що змінилось (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд під час засідання ухвалив рішення щодо спрощення процедури постачання в Україну компонентів військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

Як пише пресслужба, йдеться про імпорт спеціально призначених, чи модифікованих до військового використання компонентів.

За словами першого віцепрем'єр-міністра України - міністр економіки України Юлії Свириденко, до переліку товарів, які можуть імпортуватись без дозволу Держекспортконтролю додаються:

  • комплектуючі для бронетехніки та спеціально обладнаних автомобілів;
  • компоненти до пілотованих літальних апаратів.

Спрощення процесу посилить спроможності швидко відновлювати військову техніку.

Свириденко додала, що дозвільний порядок зберігається для імпорту товарів, про міжнародні передачі яких Україною подається звітність до міжнародних організацій. Зокрема йдеться й про товари, які можуть бути використані у терористичних цілях та обіг яких обмежений законодавством.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що необхідно знати про транзит, імпорт та тимчасове ввезення автомобіля в Україну.

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