Кабмін спростить виїзд військовослужбовців на лікування за кордон: що відомо

Прем'єр нагадав, що на одному з минулих засідань уряду він озвучував чіткі пріоритети українського уряду у сфері ветеранської політики.

Одним із цих пріоритетів, за його словами, є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій.

"Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон", - повідомив Шмигаль.

За його словами, після прийняття постанови, військові зможуть отримати таке направлення в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію.

"Без затягування, без черг, без бюрократії", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кабмін визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

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