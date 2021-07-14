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Кабмин создал Украинский ветеранский фонд: что он предлагает

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров принял решение согласно которому в стране будет создан Украинский ветеранский фонд. Он должен заработать с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По его словам, такое решение позволит аккумулировать средства, которые будут направлены исключительно на поддержку ветеранов, в том числе ветеранского бизнеса.

"Фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, восстановление физического и психического здоровья, повышение профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности",- написал он.

Напомним, сегодня правительство приняло постановление о повышении пенсий военным и полицейским.

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