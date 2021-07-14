Кабмін створив Український ветеранський фонд: що він пропонує

Кабінет міністрів ухвалив рішення згідно з яким в країні буде створений Український ветеранський фонд. Він має запрацювати з 2022 року.

За його словами, таке рішення дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

"Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності", - написав він.