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Кабмін створив Український ветеранський фонд: що він пропонує

Автор: Марія Кучерявець

Кабінет міністрів ухвалив рішення згідно з яким в країні буде створений Український ветеранський фонд. Він має запрацювати з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, таке рішення дозволить акумулювати кошти, що будуть спрямовані винятково на підтримку ветеранів, зокрема ветеранського бізнесу.

"Новостворений фонд допоможе залучати фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проєктів, які спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, відновлення фізичного й психічного здоров’я, підвищення професійного й освітнього рівня та ведення підприємницької діяльності", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні уряд ухвалив постанову щодо підвищення пенсій військовим та поліцейським.

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