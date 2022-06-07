Кабмін створив штаб з опалювального сезону. Буде "найскладнішим в історії"

Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

"Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії країни посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Штаб очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Завдання - збалансування енергосистеми, ремонти та оперативне вирішення проблем. До штабу увійдуть місцева влада, постачальники тепла, регулятор і представники "Нафтогазу України".

"Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків вже досягли десятків мільярдів гривень. У цих умовах уряд робить все, щоб цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти і модернізація обладнання та мереж - це зараз ключове завдання, яке повинні спільно виконати уряд, місцева влада і бізнес", - додав Шмигаль.