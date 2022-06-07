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Кабмін створив штаб з опалювального сезону. Буде "найскладнішим в історії"

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Київ, Вівторок 07 червня 2022 19:26
Кабмін створив штаб з опалювального сезону. Буде "найскладнішим в історії" Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Цієї весни нам все-таки вдалося успішно провести найскладнішу в історії країни посівну кампанію. Були повністю перебудовані логістичні маршрути. Тепер потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує нас цієї зими", - зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Штаб очолить міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Завдання - збалансування енергосистеми, ремонти та оперативне вирішення проблем. До штабу увійдуть місцева влада, постачальники тепла, регулятор і представники "Нафтогазу України".

"Збитки енергетичної інфраструктури та енергетиків вже досягли десятків мільярдів гривень. У цих умовах уряд робить все, щоб цієї зими всі українці були зі світлом і теплом. Ремонти і модернізація обладнання та мереж - це зараз ключове завдання, яке повинні спільно виконати уряд, місцева влада і бізнес", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на час воєнного стану в Україні будуть заморожені всі комунальні тарифи.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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