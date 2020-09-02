Кабмин создал рабочую группу для объединения "Центрэнерго" с шахтами

Кабинет министров по предложению Фонда государственного имущества создал рабочую группу для выбора оптимальной модели создания вертикально-интегрированной компании на базе ПАО "Центрэнерго" и эффективных государственных угольных шахт.

Такое решение было принято на заседании правительства 2 сентября.

"Это даст возможность государству повысить инвестиционную привлекательность "Центрэнерго" в разрезе запланированной на 2021 г. приватизации, отказаться от государственных дотаций в угольный сектор, а также обеспечить прибыльную и стабильную работу эффективных государственных угледобывающих предприятий", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Согласно документу, рабочая группа в течение одного месяца определит наиболее оптимальную модель объединения "Центрэнерго" с угольными шахтами. За организационную работу этого совещательно-консультативного органа будет отвечать Фонд государственного имущества.

Напомним, в конце августа Министерство энергетики в рамках реформирования угольной отрасли предложило наиболее эффективные государственные угольные шахты объединить с компанией "Центрэнерго".

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в интервью информагентству "Интерфакс-Украина" заявил, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой.

Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

Идею передачи "Центрэнерго" государственных угольных шахт поддержал генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский. По его убеждению, это позволит улучшить финансовое состояние компании и соответственно повысить ее стоимость.