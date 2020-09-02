Кабмін створив робочу групу для об'єднання "Центренерго" з шахтами

Кабінет міністрів за пропозицією Фонду державного майна створив робочу групу для вибору оптимальної моделі створення вертикально-інтегрованої компанії на базі ПАТ "Центренерго" та ефективних державних вугільних шахт.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду 2 вересня.

"Це дасть можливість державі підвищити інвестиційну привабливість "Центренерго" в розрізі запланованої на 2021 р. приватизації, відмовитися від державних дотацій у вугільний сектор, а також забезпечити прибуткову і стабільну роботу ефективних державних вугледобувних підприємств", - йдеться в пояснювальній записці до проекту постанови.

Згідно з документом, робоча група протягом одного місяця визначить найбільш оптимальну модель об'єднання "Центренерго" з вугільними шахтами. За організаційну роботу цього дорадчо-консультативного органу буде відповідати Фонд державного майна.

Нагадаємо, наприкінці серпня Міністерство енергетики в рамках реформування вугільної галузі запропонувало найбільш ефективні державні вугільні шахти об'єднати з компанією "Центренерго".

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" заявив, що приватизація компанії повинна відбутися разом з сировинною базою.

Для цього, за його словами, перед приватизацією потрібно перспективні державні шахти об'єднати з "Центренерго".

Ідею передачі "Центренерго" державних вугільних шахт підтримав генеральний директор генеруючої компанії Олександр Корчинський. На його переконання, це дозволить поліпшити фінансовий стан компанії і відповідно підвищити її вартість.