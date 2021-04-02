Кабмин создал Национальный фонд инвестиций: чем он займется

Кабинет министров создал государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины" ("Нацинвестфонд"). Также правительство утвердило устав ГП.
Фонд был создан по поручению президента.
"Целью деятельности "Нацинвестфонда" является создание благоприятных условий для реализации масштабных инвестиционных и социально значимых проектов, развитие международного экономического сотрудничества и рост конкурентоспособности Украины", - указано в сообщении.
Согласно уставу, предприятие будет заниматься:
Напомним, 19 марта глава государства Владимир Зеленский распорядился создать национальный фонд инвестиций.
Как писало РБК-Украина, ранее в Украине вступил силу закон об "инвестиционных нянях".
Он гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.