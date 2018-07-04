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Кабмін створив Нацфонд досліджень

НовиниПолітика    04.07.2018 - 12:41
Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)
Фото: Лілія Гриневич (РБК-Україна)

Кабмін затвердив постанову "Про Національний фонд досліджень України"

Кабінет міністрів України створив Національний фонд досліджень України. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 4 липня 2018 року, у ході засідання уряду.

Так, Кабмін затвердив постанову "Про Національний фонд досліджень України".

"Саме цей фонд відповість на виклики щодо недостатності прозорості фінансування. Створення фонду є дуже важливим...Фонд зможе зробити доступними гранти для різних представників науков-технічної сфери", - заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

За словами Гриневич, постанова затверджує утворення фонду, затверджує його положення та граничну чисельність працівників фонду у кількості 60 осіб.

"Ми передбачаємо вперше в Україні індивідуальні, колективні і інституційні гранти. Напрями грантової підтримки різні", - заявила вона.

Відповідно до постанови, функції з управління фондом виконує Кабмін.

"Державний фонд фундаментальних досліджень продовжує функціонувати до державної реєстрації Національного фонду досліджень. Державний фонд фундаментальних досліджень припиняється в результаті реорганізації шляхом приєднання до Національного фонду досліджень. Національний фонд досліджень є правонаступником прав та обов'язків Державного фонду фундаментальних досліджень", - йдеться у відповідній постанові.

Фінансуватиметься фонд за рахунок держбюджет, а також за рахунок добровільних внесків фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща допоможе Україні у створенні Нацфонду досліджень.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Лілія Гриневич, наука  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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