Кабмин создал комиссию по выполнению решений ЕСПЧ

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Кабинет министров принял постановление о создании Комиссии по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По словам Малюськи, создание специальной комиссии позволит обеспечить эффективное взаимодействие государственных органов для своевременного исполнения решений ЕСПЧ. Сейчас Украина занимает третье место по количеству дел, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ. Количество исков против Украины достигает 8,7 тысяч.

"Мы должны обеспечить выполнение этих решений ЕСПЧ. Для этого необходимо привлечь различные органы государственной власти, причастные к нарушению, обеспечить четкое взаимодействие всех ветвей власти - как законодательной, так и исполнительной и судебной, и выработать соответствующие решения, чтобы выплатить возмещение в установленные сроки", - заявил он.

В Минюсте отметили, что надлежащее выполнение Украиной международных обязательств положительно повлияет на имидж государства и позволит существенно уменьшить расходы государственного бюджета на выполнение решений ЕСПЧ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде подсчитали необходимое количество средств для выплаты компенсаций люстрированным чиновникам в случае отмены закона об очищении власти. Председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин заявил, что компенсации могут составить миллиарды гривен.