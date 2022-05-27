Кабмін створив комісію з оцінки збитку від вторгнення Росії
Кабінет міністрів України створив комісію, яка буде найматися аудитом збитку, нанесеного в результаті військової агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
За його словами, сьогодні був затверджений посадовий склад комісії та положення про її роботу. Співголовами комісії призначені віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр з розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
"Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та погодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, як заявляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, станом на кінець квітня 2022 року збиток економіці України від російського вторгнення склав 600 млрд доларів.
За даними AP, Захід може зняти санкції з російських олігархів в обмін на те, що вони виділять кошти на відновлення України.
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