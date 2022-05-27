Кабмін створив комісію з оцінки збитку від вторгнення Росії

Кабінет міністрів України створив комісію, яка буде найматися аудитом збитку, нанесеного в результаті військової агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, сьогодні був затверджений посадовий склад комісії та положення про її роботу. Співголовами комісії призначені віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр з розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та погодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки", - зазначив Шмигаль.