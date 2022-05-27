ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін створив комісію з оцінки збитку від вторгнення Росії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 27 травня 2022 14:38
Кабмін створив комісію з оцінки збитку від вторгнення Росії Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України створив комісію, яка буде найматися аудитом збитку, нанесеного в результаті військової агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, сьогодні був затверджений посадовий склад комісії та положення про її роботу. Співголовами комісії призначені віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр з розвитку громад і територій Олексій Чернишов та міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Основними завданнями комісії є розробка методологій аудиту збитків та шкоди, а також підготовка та погодження нормативно-правових актів для їх комплексної оцінки", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, як заявляв глава Офісу президента Андрій Єрмак, станом на кінець квітня 2022 року збиток економіці України від російського вторгнення склав 600 млрд доларів.

За даними AP, Захід може зняти санкції з російських олігархів в обмін на те, що вони виділять кошти на відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Війна Росії проти України
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу