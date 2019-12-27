Кабмин создал Фонд возмещения пострадавшим от насилия

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Только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. людей

Кабинет министров создал Фонд для оказания соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Гончарук отметил, что только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тыс. людей.

"В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора", - уточнил он.

Напомним, ранее заместитель министра юстиции Украины Александр Банчук рассказывал, что Фонд возмещения средств пострадавшим от насильственных преступлений начнет работать в 2021 году. По поступлениям такой фонд составит приблизительно 200-300 млн грн в год.

РБК-Украина писало, что в Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №10118 "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия моббингу", которым предусматривается ответственность за травлю на работе.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада одобрила во втором чтении закон о противодействии булингу 18 декабря 2018 года.