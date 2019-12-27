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Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства

Новини » Політика     27.12.2019 - 12:07
Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства
Іллюстративне фото (pixabay)

Лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей

Кабінет міністрів створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Гончарук зазначив, що лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей.

"До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку", - уточнив він.

Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства

Нагадаємо, раніше заступник міністра юстиції України Олександр Банчук розповідав, що Фонд відшкодування коштів потерпілим від насильницьких злочинів почне працювати у 2021 році. За надходженнями такий фонд становитиме приблизно 200-300 млн грн на рік.

РБК-Україна писало, що у Верховній раді України зареєстрований законопроект №10118 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу", яким передбачається відповідальність за цькування на роботі.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада схвалила в другому читанні закон про протидію булінгу 18 грудня 2018 року.

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