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Кабмин создал еще один орган для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров создал комиссию по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Она будет работать как консультативный орган.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В частности, задачей такой комиссии будет наработка предложений в сфере евроинтеграции Украины.

В состав комиссии войдут премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, другие вице-премьеры и министры, а также главы комитетов Верховной рады Украины и один из замглавы Офиса президента.

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Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут центр для обновления Соглашения об ассоциации с ЕС.

До этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина хочет обновить Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в октябре. По его словам, соглашение должно стать более гибким. Официальные переговоры о пересмотре соглашения начнутся в январе 2021 года.

Киев на саммит готовит предложения по интеграции в единый цифровой рынок, вступлению в сеть регуляторов электрической энергии, а также подписание Соглашения об общем авиационном пространстве.

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Новости Украины ЕвросоюзКабинет Министров Украинысоглашение об ассоциации