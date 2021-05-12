Кабмин создал Бюро экономической безопасности: чем займется новое ведомство

"Образовать Бюро экономической безопасности Украины как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины", - говорится в документе.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, Бюро экономической безопасности "будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики".

Задачи Бюро экономической безопасности

Закон о "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной радой в январе вступил в силу 25 марта 2021 года.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Как будет функционировать Бэб

Законом определено, что директора БЭБ назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.

В государственном бюджете на этот год на нужды вновь созданного ведомства предусмотрели 587 млн гривен.

При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.