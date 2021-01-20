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Кабмин совещался с местными властями: наработали варианты выравнивания тарифов

Автор: Роман Тверденко

Кабинет министров провел совещание с представителями местных властей. На нем рассмотрели предложения по выравниванию тарифов на газ от НАК "Нафтогаза".

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

Кабмин рассмотрел с местными властями варианты выравнивания тарифов для всех социальных категорий. Это должно помочь снять дополнительную нагрузку с органов местного самоуправления. Также предложения от "Нафтогаза" дадут возможность сбалансировать цены на газ для централизованного отопления в городах и селах.

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины до конца января должно подготовить долгосрочные инструменты сбалансирования рынка природного газа. Уже этой весной все газоснабжающие компании должны представить свои годовые продукты людям.

Напомним, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский потребовал провести полный аудит действующих тарифов в стране.

Подробнее о тарифном кризисе в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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