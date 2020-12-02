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Кабмин еще решает, как усилить карантин. Предупредят заранее

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение о возможном усилении карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как отметил Шмыгаль, важно мнение регионов, поэтому был проведен опрос относительно оптимальных карантинных мероприятий среди городских голов и глав областных государственных администраций.

"Мэры городов областного значения, руководители ОГА имеют общие позиции относительно полного запрета или введения частичных ограничений в отношении деятельности праздничных ярмарок. Почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов. Установку городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

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