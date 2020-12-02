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Кабмін ще вирішує, як посилити карантин. Попередять заздалегідь

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів наразі напрацьовує збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Як зазначив Шмигаль, важливою є думка регіонів, тому було проведене опитування щодо оптимальних карантинних заходів серед міських голів та очільників обласних державних адміністрацій.

"Голови міст обласного значення та керівники ОДА мають спільні в позиції щодо повної заборони або введення часткових обмежень стосовно діяльності святкових ярмарків. Майже 90% опитаних міських голів підтримали повну заборону щодо проведення концертів. Встановлення міської новорічної ялинки з низкою обмежень для відвідування підтримують майже 60% представників органів місцевого самоврядування", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні карантину вихідного дня не буде. На вихідні і в будні будуть діяти обмеження "помаранчевої" зони.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.

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