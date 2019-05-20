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Кабмін скоротить бюджетні місця на магістратурі у внз

Новини » Суспільство    20.05.2019 - 19:23
Кабмін скоротить бюджетні місця на магістратурі у внз
Ілюстративне фото (bessarabia.inform)

Планується затвердити обсяги держзамовлення в вузах, зменшивши кількість бюджетних місць майже на всіх спеціальностях

Міністерство економічного розвитку України планує затвердити обсяги державного замовлення у вищих навчальних закладах України, зменшивши кількість бюджетних місць майже на всіх спеціальностях за рівнем "магістр". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Повідомляється, що для студентів, які навчаються на рівні підготовки "молодший спеціаліст" планують збільшити кількість державних місць майже за всіма спеціальностями, крім "Журналістики", "Математичної статистики", "ІТ" і "Сфери обслуговування", де бюджетних місць стане менше.

Крім того, для рівня підготовки "бакалавр" планують збільшити кількість бюджетних місць за спеціальностями "Освіта / Педагогіка", "Математична статистика", "Механічна інженерія", "Електрична інженерія", "Автоматизація та приладобудування", "Виробництво і технології", "Аграрні науки і продовольство" та "Соціальна робота".

У той же час скорочуються обсяги підготовки за такими галузями знань, як "Право" і "Публічне управління".

За рівнем підготовки "магістр" планується зменшення обсягів державного замовлення майже за всіма спеціальностями, крім "Військових наук", "Цивільної оборони" та "Публічного управління фінансами". У той же час уряд повністю відмовиться виплачувати стипендії студентам заочної форми навчання за спеціальністю "Право".

Нагадаємо, раніше в Міносвіти дали відповіді на найпоширеніші питання абітурієнтів

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