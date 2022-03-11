Кабмин сократил расходы госбюджета на 50 млрд гривен и выделил эти деньги на оборону

Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета, предусмотренные главным распорядителям средств. Средства в размере 50,864 млрд гривен будут переданы в резервный фонд госбюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 10 марта 2022 года № 245 .

Также сокращаются расходы на различные программы министерств и ведомств.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.